Сбежавших из СИЗО на Урале террористов объявили в федеральный розыск МВД: сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге арестанты объявлены в федеральный розыск

Два арестанта, которые сбежали из екатеринбургского СИЗО 1 сентября, объявлены в федеральный розыск, следует из базы данных МВД России. Они обвиняются по статье «Террористический акт» и считаются особо опасными.

Ранее стало известно, что побег заключенных произошел 31 августа. Пропажу обнаружили в 10:20. Уточнялось, за камерами наблюдения СИЗО в это время никто не следил. Речь идет об Александре Черепанове из города Нижние Серги в Свердловской области и Иване Корюкове из Кировграда. До ареста оба мужчины проживали в Екатеринбурге. Александр до задержания работал на одном из оборонных заводов.

Также стало известно, что родственники фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не хотят контактировать с ними. Как сообщил один из участников судебного процесса, проходящего во 2-м Западном окружном военном суде, родные обвиняемых осознают масштаб трагедии и «не горят желанием общаться».

До этого Следственный комитет обратил внимание на рост числа терактов, совершенных подростками. По словам Петренко, несовершеннолетних из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края осудили за террористические преступления, в том числе за подготовку теракта. Им назначены наказания от пяти до шести лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.