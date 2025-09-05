Тюремщицу собирали как пазл: зэк из касты обиженных расчленил сотрудницу

В 2017 году Украину потрясло преступление, совершенное в одесском СИЗО. Арестант расчленил надзирательницу из хозблока и попрятал части тела по мусорным бакам. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Отправили к свиньям вместо зэков

Василий Чемерис — рецидивист со стажем. До того, как загреметь в одесскую колонию за разбой, он уже отсидел 14 лет за убийство. Во время предыдущей отсидки Чемериса насильно перевели в касту «петухов», из-за чего он сильно противился этапированию в колонию.

В итоге Чемерис чем-то очаровал сотрудницу колонии, заведующую хозяйственным блоком Алену Порошенко, и та согласилась принять его на производство внутри учреждения ФСИН. Чемерис должен был ухаживать за животными в местном хозяйстве и фактически жил в подсобном помещении, а не с другими зэками.

«Установлено, что арестант в нарушение требований закона находился на территории пенитенциарного учреждения более двух часов в сутки. И последний месяц, по информации свидетелей, в камере не находился. Ему было поручено выполнение работ, связанных с уходом за домашними животными, то есть фактически человек проживал в техническом помещении», — сообщала одесская прокуратура.

Собирали труп как пазл

Как пишет «Блокнот Одесса», из-за нехватки кадров достаточного надзора за заключенными на производстве не было. Многие сотрудники выполняли работу нескольких должностей. В суматохе никто не заметил, как в один из дней Порошенко пропала с рабочего места.

Под конец дня руководство спохватилось, что женщины нет в учреждении. Начались активные поиски, и вскоре один из зэков обнаружил в мусорном контейнере женскую руку. В другом контейнере была найдена нога, а голову выкопали из навоза на территории свинарника.

В здании колонии расстелили простыни и на них складывали найденные останки. К утру все части тела женщины были собраны и пронумерованы следственной группой.

Изнасиловал и задушил

Вскоре под подозрение попал Чемерис. Преступник не стал отрицать вину и признался, что днем окликнул Порошенко и завел ее в глухое место, повалил, связал и долгое время насиловал.

Когда насильник удовлетворил свою похоть, он решил расправиться с жертвой. Сначала он задушил Алену, а после расчленил ее. «КП-Украина» отмечает, что у мужчины был доступ к разделочной технике, поскольку он работал в том числе на территории, где производился убой свиней.

Мужчина был уверен, что в конце дня труп Алены вывезут с территории ФСИН и ее никто не найдет. Но из-за нехватки кадров за руль мусоровоза в тот день никто так и не сел.

Суд добавил Чемерису 15 лет к предыдущему сроку. Семья Порошенко до сих пор судится с пенитенциарной службой Украины.

