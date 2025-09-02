Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 16:49

Появилось видео с побегом двух террористов из СИЗО в Екатеринбурге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Антитеррористическая комиссия Свердловской области опубликовала видео побега двух заключенных из СИЗО-1 Екатеринбурга, осужденных за приготовление к теракту. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, можно увидеть, как молодые люди бегут по тротуару вдоль одной из городских улиц.

Речь идет о 24-летних Иване Корюкове из Кировграда и Александре Черепанове из Нижних Серег. Они отбывали наказание по статье о подготовке к террористическому акту. В ведомстве уточнили, что подозреваемые могут быть одеты в темную одежду и использовать кепки, чтобы скрыть лицо. Информацию о беглецах просят сообщать в УФСБ, СИЗО-1 или полицию.

По предварительным данным, заключенные смогли выйти из камеры и взломать чердак в шестом корпусе. Затем они пошли по крышам изолятора, церкви и больницы. После этого беглецы направились в сторону Ивановского кладбища. МВД объявило Корюкова и Черепанова в федеральный розыск.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева, комментируя побег заключенных, отметила, что причиной этого могли стать халатность или коррупция сотрудников СИЗО. Она подчеркнула, что сбежать из любого исправительного учреждения очень сложно.

террористы
побеги
СИЗО
Свердловская область
Екатеринбург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кулеба назвал предвыборным кошмаром размещение войск на Украине
Участники «Белой масти» получили от шести лет до пожизненного
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Юрист предложил необычное средство для снижения числа разводов
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.