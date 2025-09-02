Появилось видео с побегом двух террористов из СИЗО в Екатеринбурге

Антитеррористическая комиссия Свердловской области опубликовала видео побега двух заключенных из СИЗО-1 Екатеринбурга, осужденных за приготовление к теракту. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, можно увидеть, как молодые люди бегут по тротуару вдоль одной из городских улиц.

Речь идет о 24-летних Иване Корюкове из Кировграда и Александре Черепанове из Нижних Серег. Они отбывали наказание по статье о подготовке к террористическому акту. В ведомстве уточнили, что подозреваемые могут быть одеты в темную одежду и использовать кепки, чтобы скрыть лицо. Информацию о беглецах просят сообщать в УФСБ, СИЗО-1 или полицию.

По предварительным данным, заключенные смогли выйти из камеры и взломать чердак в шестом корпусе. Затем они пошли по крышам изолятора, церкви и больницы. После этого беглецы направились в сторону Ивановского кладбища. МВД объявило Корюкова и Черепанова в федеральный розыск.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева, комментируя побег заключенных, отметила, что причиной этого могли стать халатность или коррупция сотрудников СИЗО. Она подчеркнула, что сбежать из любого исправительного учреждения очень сложно.