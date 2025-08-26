Собеседование с пулей: бывший зэк нашел не очень надежного работодателя

В лесополосе Кронштадта нашли труп 53-летнего петербуржца. Оказалось, что к убийству причастны двое его недоброжелателей. NEWS.ru рассказывает о преступлении с флером 90-х.

Пуля вошла в затылок

Издание 78.ru пишет, что с 53-летним жителем Северной столицы расправились двое мужчин, с которыми у него длился конфликт. Преступление было спланировано заранее.

В субботу, 23 августа, мужчины заманили жертву в лесной массив на Южной Кронштадтской дороге в Кронштадте под предлогом трудоустройства. В итоге петербуржцу выстрелили в затылок из пистолета Макарова. После этого киллеры перетащили труп в кусты и скрылись.

«23 августа двое фигурантов, действуя группой лиц, совместно со своим знакомым прибыли в лесополосу в город Кронштадт. В связи с имеющимся между ними затяжным конфликтом один из злоумышленников достал имеющийся у него при себе пистолет и выстрелил в затылок потерпевшему. В результате полученного ранения наступила смерть последнего. После совершенного преступления двое фигурантов сокрыли тело убитого», — подтвердили в Следственном комитете.

Стрелял бизнесмен

Правоохранители уже задержали подозреваемых, их взяли в квартире на 4-й Советской улице. Мужчинам 50 и 54 года, младший — бизнесмен, он и совершил выстрел.

У него была компания, которая занималась строительством дорог, зданий и торговлей материалами. В прошлом месяце организацию ликвидировали.

Сидели вместе

В полиции рассказали, что задержанные ранее вместе отбывали наказание в системе ФСИН. По данным оперативников, причиной для расправы стала давняя неприязнь.

«25 августа в центре Петербурга в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления угрозыска Главка совместно с коллегами из ОМВД России по Кронштадтскому району задержали двух ранее судимых подозреваемых, 50 и 54 лет, которые вместе с погибшим отбывали наказание в местах лишения свободы», — рассказали в пресс-службе УМВД.

При обыске у одного из задержанных изъяли оружие, конструктивно схожее с пистолетом Макарова, и вещи погибшего. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

