«Я дикий!»: Конкин сделал неожиданное признание

Российский актер театра и кино Владимир Конкин на пресс-конференции, посвященной старту проекта «Борис Чайковский. Концертная серия к 100-летию со дня рождения композитора», признался, что считает себя диким человеком. Артист объяснил, что у него нет ни смартфона, ни компьютера, передает корреспондент NEWS.ru.

Потому что сегодня, когда у них (детей. — NEWS.ru) всех вот это вот все... Я не знаю, как это называется, у меня нет его (смартфона. — NEWS.ru), у меня нет компьютера, я дикий вообще, дикий! У меня совершенно другая культура, я, так сказать, живу в своем каком-то... в замке Андерсена. И поэтому то, что их отрывают вот от этих кнопочек, понимаете, вместо груди мамы и чтения сказок папы, — это замечательно, — поделился он.

Ранее Конкин заявил, что композитор Борис Чайковский создавал произведения для детей, в которых музыка становилась неразрывным целым с литературной основой. Артист также особо отметил психологическую глубину произведений композитора.

До этого Конкин заявил, что лишать государственных наград тех артистов, которые уехали из России после начала СВО, бессмысленно. Он призвал просто вычеркнуть их из жизни. По его словам, речь идет о «перевертышах и поганой либеральщине», которую так высмеивал Салтыков-Щедрин, а предательство Родины не может иметь прощения.