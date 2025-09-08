Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, на что идут высокие женщины ради счастья в личной жизни

Vice: в Стамбуле выросло число запросов женщин на операции по уменьшению ног

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Стамбуле выросло число запросов на операции по уменьшению нижних конечностей, пациентками становятся женщины, которые хотят таким образом найти себе спутника жизни, передает Vice. В частности, специалисты разрезают бедренную или большеберцовую кость, удаляют ее часть, а затем фиксируют оставшуюся кость металлическим стержнем. Так длина верхней части ноги может уменьшиться на 5,5 см, а нижней — на 3 см.

В материале сказано, что с 2023 года в одной из стамбульских клиник было проведено как минимум 10 операций по укорочению конечностей. Информация об осложнениях у женщин, уменьшивших рост, еще не поступила.

Ранее сообщалось, что крепкий и счастливый брак строится не на грандиозных жестах, а на ежедневных маленьких привычках, которые создают атмосферу любви и взаимного уважения. Эти простые действия помогают поддерживать эмоциональную связь и предотвращают накопление обид и недопонимания. Регулярная практика этих ритуалов требует минимальных усилий, но дает значительные результаты в качестве отношений.

