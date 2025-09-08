Стало известно, на что идут высокие женщины ради счастья в личной жизни Vice: в Стамбуле выросло число запросов женщин на операции по уменьшению ног

В Стамбуле выросло число запросов на операции по уменьшению нижних конечностей, пациентками становятся женщины, которые хотят таким образом найти себе спутника жизни, передает Vice. В частности, специалисты разрезают бедренную или большеберцовую кость, удаляют ее часть, а затем фиксируют оставшуюся кость металлическим стержнем. Так длина верхней части ноги может уменьшиться на 5,5 см, а нижней — на 3 см.

В материале сказано, что с 2023 года в одной из стамбульских клиник было проведено как минимум 10 операций по укорочению конечностей. Информация об осложнениях у женщин, уменьшивших рост, еще не поступила.

