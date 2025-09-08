Россиян призвали не посещать Китай в октябре 2025 года Туристка Варакина посоветовала не ездить в Китай в октябре из-за праздников

Россиянам лучше воздержаться от поездок в Китай в октябре 2025 года, заявила российская туристка Анна Варакина в беседе с krsk.aif.ru. Она рассказала, что путешествие вряд ли принесет удовольствие из-за большого скопления людей.

По ее словам, с 1 октября в Китайской Народной Республике отмечается День образования страны, после которого наступает «Золотая неделя» — общенациональные каникулы. Продолжительность отдыха зависит от конкретного года. В 2025 году местные жители будут отдыхать с 1 по 8 октября.

В эти дни вся страна уходит на каникулы, и если вы окажетесь на материке, то столкнетесь с гигантскими толпами и многочасовыми очередями. Кроме нервов, такое путешествие ничего не принесет, — рассказала собеседница.

