Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 17:07

Россиян призвали не посещать Китай в октябре 2025 года

Туристка Варакина посоветовала не ездить в Китай в октябре из-за праздников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам лучше воздержаться от поездок в Китай в октябре 2025 года, заявила российская туристка Анна Варакина в беседе с krsk.aif.ru. Она рассказала, что путешествие вряд ли принесет удовольствие из-за большого скопления людей.

По ее словам, с 1 октября в Китайской Народной Республике отмечается День образования страны, после которого наступает «Золотая неделя» — общенациональные каникулы. Продолжительность отдыха зависит от конкретного года. В 2025 году местные жители будут отдыхать с 1 по 8 октября.

В эти дни вся страна уходит на каникулы, и если вы окажетесь на материке, то столкнетесь с гигантскими толпами и многочасовыми очередями. Кроме нервов, такое путешествие ничего не принесет, — рассказала собеседница.

Ранее эксперт Наталия Ансталь заявила, что Турция может стать бюджетной заменой для россиян, планирующих отдых на Новый год. Она пояснила, что низкая стоимость поездки связана с падением спроса в несезон. По словам специалиста, чаще всего туристы выбирают Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам или Кубу, однако эти направления значительно дороже. Ансталь также напомнила, что в Египте в декабре еще можно купаться, но на вечерние прогулки стоит брать одежду с длинными рукавами.

Китай
Россия
туристы
поездки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц показал проблемы в работе Всемирной торговой организации
Цыганка получила почти 2,5 млн рублей пособий на несуществующих детей
Шоу «Ты супер!», проблемы с алкоголем, патриотизм: как живет Стас Ярушин
Россиянам назвали самый дорогой регион для отдыха
Врач объяснила, когда можно принимать аспирин без вреда для здоровья
Педофила поймали на «маму»: медик хотел секса с дочерью собеседницы
«На зарплате у Зеленского»: экс-депутат Рады о скандале с подкупом Грэма
В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир
Врач раскрыла страшные побочные эффекты аспирина
Суд в Ереване принял новое решение по делу Карапетяна
Плюшевый «Сайлент Хилл» в российском селе попал на видео
Продюсер раскрыл гонорары задержанной с наркотиками Тарасовой
У Лолиты нашли невыплаченные долги по налогам
Россиянам обозначили главную проблему современного общества
Бомжевавший в Москве иностранец умер после возвращения на родину
Проливные дожди и холод до −1? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Какой будет пенсия, если не работать: узнали ответ и как повысить
45-летняя Семенович поделилась с подписчиками пикантным кадром из ванны
В Европе раскрыли план «коалиции желающих» по Украине
Охвчаченную огнем квартиру в Коммунарке сняли на видео
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.