08 сентября 2025 в 17:54

Российский региональный экс-замминистра отправился в тюрьму почти на 10 лет

Экс-замглавы Минздрава Самарской области Майрамукаев осужден на 9,8 лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области приговорен к девяти годам восьми месяцам колонии строгого режима за мошенничество при закупках медицинского оборудования, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Остальные фигуранты данного уголовного дела получили сроки от 1,5 до 1,8 года лишения свободы.

Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, осужденным является Асланбек Майрамукаев, который уже был судим за получение взятки в особо крупном размере. В июле 2024 года по предыдущему делу экс-замминистра уже был приговорен к 9,5 годам колонии.

Согласно данным прокуратуры, в октябре 2021 года замминистра здравоохранения совместно с заместителем главврача Самарской областной больницы имени Середавина и двумя другими лицами создали условия для допуска к закупкам медоборудования только двух компаний. В результате аффилированные фирмы осуществили поставки по фиктивно завышенной стоимости на общую сумму более 17,1 млн рублей.

Материальный ущерб от преступных действий превысил 9 млн рублей, которые участники преступной группы незаконно распределили между собой. Все обвиняемые проходили по делу о мошенничестве группой лиц в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

В прокуратуре региона сообщили, что суд признал подсудимых виновными и назначил бывшему заместителю министра наказание с учетом ранее вынесенного приговора по делу о взяточничестве. Помимо основного срока, ему назначен штраф в 45 млн рублей и лишение права занимать определенные должности в течение шести лет.

Ранее гражданин России и Грузии Георгий Бачиашвили был задержан по делу о присвоении крупной суммы криптовалюты бизнесмена Бидзины Иванишвили. Отмечалось, что мужчина разыскивался Интерполом.

Россия
Самарская область
чиновники
мошенничество
