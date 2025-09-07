Глава Самарской области пригласил Егора Крида в гости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил певца Егора Крида на разговор после скандала с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Губернатор выразил надежду, что Егор Крид осознает свою ошибку после беседы.

Егор, доброе утро… Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Вот, Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим, — сказал Федорищев.

Ранее Мизулина заявила, что направит обращение в СК и Генпрокуратуру с требованием проверить концерт Егора Крида в Лужниках, который состоялся 30 августа. Она назвала происходящее на сцене «голой вечеринкой» и отметила, что дети, присутствовавшие на концерте, стали свидетелями развратных действий, хотя мероприятие было заявлено для возрастной категории 12+.