Конкин рассказал о подготовке к 100-летию Чайковского

К 100-летию композитора Бориса Чайковского готовятся радиоспектакли по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена, заявил российский актер театра и кино Владимир Конкин на пресс-конференции, посвященной старту проекта «Борис Чайковский. Концертная серия к столетию со дня рождения композитора». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, речь идет о таких сказках, как «Свинопас», «Новое платье короля» и «Калоши счастья».

Ну, если вы от меня ждете какой-то эксцентрики — я человек эксцентричный достаточно — вы ее дождетесь. Я буду в красивом, замечательном костюме, снимать который не буду. Задницей поворачиваться к зрителю я не буду. Я не буду эпатировать публику, потому что задача нашей феерии заключается в том, что наше детство — мое и, я думаю, что многих из присутствующих — сопровождалось удивительной радиосказкой. Я хочу, чтобы вот это столетие, вот эта сказка расцвела настоящим «Аленьким цветочком» аксаковским, — отметил Конкин.

Ранее Конкин заявил, что Чайковский создавал произведения для детей, в которых музыка становилась неразрывным целым с литературной основой. Артист также особо отметил психологическую глубину произведений композитора.