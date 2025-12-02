Россияне впервые узнали о Колобке в 1844 году из книги сказочницы-курянки Екатерины Авдеевой, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы региона, которые передаются сайтом Кремля, это говорит о курских корнях сказочного персонажа.

Впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою». Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни, — сказал он.

До этого депутат Госдумы Андрей Макаров во время обсуждения бюджетных поправок высказал предположение о еврейском происхождении мультипликационного героя Чебурашки. Свое заключение он обосновал тем, что тот прибыл в ящике с апельсинами, а единственным поставщиком этих цитрусовых в Советский Союз в тот период был Израиль.

Депутат Елена Драпеко в интервью NEWS.ru предложила альтернативную версию о возможном марокканском происхождении персонажа. Она также выразила мнение, что заявление Макарова о национальности Чебурашки носило исключительно шуточный характер.