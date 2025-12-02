День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 11:29

Хинштейн раскрыл Путину правду о корнях Колобка

Хинштейн рассказал Путину о курском происхождении Колобка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россияне впервые узнали о Колобке в 1844 году из книги сказочницы-курянки Екатерины Авдеевой, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы региона, которые передаются сайтом Кремля, это говорит о курских корнях сказочного персонажа.

Впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою». Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни, — сказал он.

До этого депутат Госдумы Андрей Макаров во время обсуждения бюджетных поправок высказал предположение о еврейском происхождении мультипликационного героя Чебурашки. Свое заключение он обосновал тем, что тот прибыл в ящике с апельсинами, а единственным поставщиком этих цитрусовых в Советский Союз в тот период был Израиль.

Депутат Елена Драпеко в интервью NEWS.ru предложила альтернативную версию о возможном марокканском происхождении персонажа. Она также выразила мнение, что заявление Макарова о национальности Чебурашки носило исключительно шуточный характер.

Россия
Курская область
сказки
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист раскрыл, каких территорий могут лишиться США
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой по одному вопросу
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность
Кремль оценил позицию Индии в поиске мира на Украине
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.