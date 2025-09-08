В Госдуме нашли объяснение хвалебных слов Сырского о российской армии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорит о превосходстве российской армии, чтобы объяснить неудачи украинских войск, сказал Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По словам Сырского, ВС РФ имеют трехкратное преимущество в силах, а на ключевых направлениях — преимущество в четыре-шесть раз.

То, что говорит Сырский, принимать всерьез нельзя, но то, что сквозит в его словах, что российская армия сильнее, — это неоспоримо. <...> Знаю, что люди, которые находятся на линии соприкосновения, и рядовые офицеры гораздо выше по мастерству, чем ВСУ. Это абсолютно бесспорно, — высказался депутат.

Также Сырский назвал самыми угрожающими направлениями Красноармейское (Покровское), Добропольское, Новопавловское и Краснолиманское. Он также отметил, что август стал «месяцем больших испытаний» для ВСУ.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал, что ВСУ начали минировать транспортные артерии и мосты, пытаясь остановить наступление российских войск. По его словам, после получения координат ВС России уничтожили опасную переправу.