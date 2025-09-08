Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:05

Два банка Центральной Азии могут войти в 19-й пакет санкций Евросоюза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По меньшей два банка Центральной Азии могут быть включены в новый, 19-й пакет санкций Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, Еврокомиссия планирует внести на рассмотрение свои предложения уже к 12 сентября.

Помимо банков Центральной Азии, ограничения будут введены в отношении ряда региональных кредитных организации России. Какие именно банки рискуют подпасть под санкции ЕС, в сообщении не уточняется.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в Брюсселе началось обсуждение расширения санкций против России. По данным издания, европейские чиновники рассматривают возможность введения ограничительных мер против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа.

Кроме того Bloomberg писало, что Евросоюз планирует ввести новые ограничения против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках 19-го пакета санкций в отношении РФ. По данным агентства, под ударом также могут оказаться национальные платежные системы.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций ЕС против России. Она отметила, что Европа продолжит давить на Москву, пока продолжается конфликт на Украине.

банки
Евросоюз
санкции
Центральная Азия
Россия
Казахстан
