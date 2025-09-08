Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 17:21

В Госдуме оценили появление платных курсов по стирке и готовке

Депутат Останина: в России выросло поколение с потребительским взглядом на жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Появление коммерческих уроков по стирке и готовке стало возможным из-за пробелов в семейном и школьном воспитании молодежи, заявила LIFE.ru депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, в стране выросло поколение, которому свойственно потребительское отношение к жизни.

В подростковом возрасте, тем более после 17–18 лет, ребята уже должны быть готовы, в том числе и в быту, и сами себя обслуживать, и как раз помогать родителям по хозяйству. Мы воспитали поколение детей, которым свойственно было потребительское отношение к жизни, ко взрослым. И теперь плоды всего этого, что называется, пожинаем, — заявила Останина.

Ранее HR-эксперт, тренер и консультант Екатерина Великая заявила, что зумеры могут провоцировать конфликты на работе острыми высказываниями на политические темы. По ее словам, это обусловлено их категоричностью и привычкой высказывать все, что не нравится.

дети
Нина Останина
Госдума
молодежь
