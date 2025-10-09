Российский космонавт рассказал о планах совершить невероятный прыжок

Летчик-космонавт Герой России Михаил Корниенко намерен в 2025–2026 годах совершить первый в истории стратосферный прыжок на Южный полюс, сообщает ТАСС. По его словам, миссия станет продолжением прошлогоднего прыжка на Северный полюс и будет иметь прикладное значение для испытаний техники и систем связи.

Логичное продолжение — сделать то же самое, но с другой стороны планеты. Вряд ли удастся попасть точно в географический полюс, потому что там стоит американская станция Амундсен-Скотт, но мы планируем прыгнуть на нашу станцию «Восток» с парашютами-триколорами, обратить внимание на наше присутствие в Антарктиде, — рассказал Корниенко.

Полноценный стратосферный прыжок планируется либо предстоящей зимой, либо через год. Корниенко также отметил, что экспедиция потребует значительных финансовых затрат и сложной логистики из-за высокой стоимости топлива и необходимости дозаправок.

Ранее летчик-космонавт Денис Матвеев сообщил об успешном завершении подготовки первого индийского космического экипажа в российском Центре подготовки космонавтов. Четыре индийских летчика-испытателя прошли годичную программу обучения и теперь готовы к реализации национальной пилотируемой миссии «Гаганьян», запланированной на 2027 год.