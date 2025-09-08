Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:34

Обезглавленное тело гендиректора крупной компании нашли под мостом

SHOT: гендиректора компании по добыче солей обезглавили под Калининградом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обезглавленное тело генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис» нашли под мостом недалеко от поселка Солнечное в Калининградской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, рядом с телом лежал буксировочный трос.

В материале сказано, что в прошлом году «К-Поташ Сервис» угодил в скандал — в очередной раз был перенесен запуск рудника в поселке Нивенское. Тогда его представители заявили, что проводятся проектно-изыскательские работы, осуществляется замена оборудования. Изначально рудник должен был заработать еще в 2021 году, однако запуск не состоялся из-за протестов местных жителей.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор компании «Ваккор», выступившей застройщиком военных объектов на Сахалине, Александр Божок был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за срыв гособоронзаказа. Ущерб Минобороны России оценили в 123 млн рублей. Уточнялось, что более 88 млн рублей фигурант направил на погашение кредита компании.

Калининградская область
тела
гендиректоры
убийства
