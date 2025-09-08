Обезглавленное тело гендиректора крупной компании нашли под мостом

Обезглавленное тело генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис» нашли под мостом недалеко от поселка Солнечное в Калининградской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, рядом с телом лежал буксировочный трос.

В материале сказано, что в прошлом году «К-Поташ Сервис» угодил в скандал — в очередной раз был перенесен запуск рудника в поселке Нивенское. Тогда его представители заявили, что проводятся проектно-изыскательские работы, осуществляется замена оборудования. Изначально рудник должен был заработать еще в 2021 году, однако запуск не состоялся из-за протестов местных жителей.

