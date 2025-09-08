Посол Ирана раскрыл договоренности с Россией по поставкам газа Посол Джалали: поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев

Первый этап поставок российского газа в Иран начнется через несколько месяцев, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали. По его словам, которые приводит агентство Tasnim, в ближайшее время в Тегеран прибудет делегация из РФ для обсуждения цены на топливо.

Первый этап стартует через несколько месяцев, но для второго и третьего потребуется инфраструктура. И было решено, что инвестиции в создание инфраструктуры будет вкладывать Россия, — подчеркнул посол.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил, что поставки российского газа в Иран по маршруту через Азербайджан стартуют в 2025 году. Объем ежегодных поставок составит до 1,8 млрд кубометров.

В 2024 году «Газпром» подписал меморандум об организации поставок российского газа в Иран. Отмечается, что это произошло во время визита делегации во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером в ближневосточную республику. С иранской стороны в меморандуме представлена National Iranian Gas Company.