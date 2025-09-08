Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Депутат предложил необычный способ борьбы со звездами-должниками

Депутат Малинкович предложил устанавливать билборды со звездами-должниками в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммунальным службам нужно по всей стране устанавливать билборды, на которых будут изображены звезды, не оплачивающие счета и налоги, заявил NEWS.ru председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. По его словам, если люди увидят, как «безобразно» ведут себя артисты, то перестанут ходить на их концерты.

Раньше у нас были доски почета, а также были стенды под названием «Они нас тянут назад». Службам ЖКХ нужно взять это за идею и вешать огромные билборды, где будет изображаться какая звезда и сколько не платит счетов, налогов и так далее. Например: «Певица Лада Дэнс восемь лет не платит за ЖКУ в московской квартире». Это приведет к тому, что зрители перестанут ходить на их концерты. Потому что многие просто не знают, что некоторые артисты так безобразно себя ведут, — отметил Малинкович.

Он также выразил мнение, что в стране также следует создать отдельную службу контроля за доходами топовых звезд. По его словам, данный орган может решать, каким именно образом повлиять на знаменитостей, которые, зарабатывая миллионы, не могут оплатить счета в 50–100 тысяч рублей.

Например, совместно с пограничной службой звездам будут запрещать при долге выезжать за границу, особенно в недружественные страны. А простым гражданам, у которых проблемы с доходами, наоборот, нужно дать послабления, хотя бы если они в дружественные страны хотят уехать. А то ведь как бывает, у кого-то долг в 30 тысяч рублей и пограничники уже разворачивают его на контроле. При этом звезды с долгами в полмиллиона и выше спокойно разъезжают по всему миру. Либо, допустим, артистам будут блокировать счета, чтобы они не могли себе ничего купить, пока не расплатятся с задолженностью, — заключил Малинкович.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что певица Лада Дэнс накопила полумиллионный долг по коммунальным платежам. По данным канала, артистка восемь лет не платит за ЖКУ в своей московской квартире в историческом доме на Мясницкой улице. Позднее помощница Дэнс ответила на появившиеся слухи и назвала их фейком.

долги
артисты
Россия
знаменитости
Яна Стойкова
Я. Стойкова
