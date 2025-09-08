Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 15:15

Известная актриса пожаловалась на зарплаты в театрах

Актриса Пицик: на зарплату в театре не купить квартиру в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На зарплату в театре сложно купить квартиру в Москве, заявила в беседе с изданием «Страсти» актриса Дарья Пицик. Вместе с тем она отметила, что у всех артистов разная судьба и иногда все меняется после одного проекта или даже встречи.

Действительно, в театре сложно заработать большие деньги — на одну только театральную зарплату вряд ли купишь квартиру в Москве или хорошую машину. При этом работа в театре требует огромной отдачи, почти 24/7, и не всегда оставляет время для чего-то еще, — рассказала Пицик.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков заявил, что актриса Юлия Пересильд могла взять творческую паузу для восстановления после полета в космос. Таким образом он оценил отсутствие у артистки проектов, сопоставимых с фильмом «Вызов».

Актриса Анна Калашникова ранее призналась, что в позапрошлом году ее сын Даниил подвергся травле в школе. По ее словам, ребенка втянули в драку и сломали ему нос, пришлось даже делать операцию.

