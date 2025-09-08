Известная актриса пожаловалась на зарплаты в театрах Актриса Пицик: на зарплату в театре не купить квартиру в Москве

На зарплату в театре сложно купить квартиру в Москве, заявила в беседе с изданием «Страсти» актриса Дарья Пицик. Вместе с тем она отметила, что у всех артистов разная судьба и иногда все меняется после одного проекта или даже встречи.

Действительно, в театре сложно заработать большие деньги — на одну только театральную зарплату вряд ли купишь квартиру в Москве или хорошую машину. При этом работа в театре требует огромной отдачи, почти 24/7, и не всегда оставляет время для чего-то еще, — рассказала Пицик.

