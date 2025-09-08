Укрепление Москвы и Пекина стало главным достижением президента России Владимира Путина на фоне украинского конфликта, пишет польское издание Mysl Polska. По мнению авторов, российский лидер одержал несколько геополитических побед. Среди них называется значительное усиление значения ШОС. Новая геополитическая схема, считают авторы материала, наиболее выгодна России.

Путин благодаря умелым переговорам, прежде всего с президентом США Дональдом Трампом, выработал новую геополитическую схему, которая в сложившейся ситуации наиболее выгодна России, — сказано в материале.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявил, что американский лидер Дональд Трамп опасается сближения Москвы и Пекина, поскольку союз России и Китая способен подорвать мировое лидерство США. По его словам, президент пытался во время переговоров на Аляске отвлечь Россию от укрепления связей с Китаем, Индией, Ираном и Кореей.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко заявил, что у России, если она хочет извлечь для себя максимальную выгоду в ходе урегулирования украинского конфликта, есть один вариант решения этого вопроса. По его словам, речь идет о международном признании победы РФ.