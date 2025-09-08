Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 18:37

Лучшего бомбардира КХЛ наказали за неявку на церемонию закрытия сезона

Пропустивший церемонию закрытия сезона КХЛ хоккеист Ливо отстранен на два матча

Джошуа Ливо Джошуа Ливо Фото: Алексей Колчин/РИА Новости

Нападающий челябинского «Трактора» канадец Джошуа Ливо не будет присутствовать в противостояниях с нижнекамским «Нефтехимиком» и петербургским СКА из-за дисквалификации, передает пресс-служба КХЛ. Поводом для отстранения стала неявка спортсмена на церемонию закрытия сезона-2024/25 Континентальной хоккейной лиги. Решение было принято в понедельник, 8 сентября.

Дисциплинарный комитет КХЛ завершил рассмотрение заявления игрока «Трактора» Джошуа Ливо на двухматчевую дисквалификацию, вынесенную за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/25. Дисквалификация должна быть исполнена с сегодняшнего дня, — сказано в сообщении.

Церемония закрытия сезона КХЛ прошла 29 мая. По итогам сезона-2024/25 Ливо стал лучшим снайпером, бомбардиром, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и вошел в символическую сборную.

Ранее хоккеисты НХЛ назвали россиянина Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» самым непробиваемым вратарем. В опросе приняли участие 42 игрока разных клубов, 16 из них проголосовали за россиянина. На втором месте рейтинга оказался Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», за него отдали голоса восемь хоккеистов. Еще семеро игроков выбрали Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

хоккеисты
дисквалификации
КХЛ
церемонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нижегородская пенсионерка раскрыла жуткие детали издевательств подростков
Медведь переел фруктов и угодил в больницу
Военэксперт рассказал, где развернется новый конфликт России и НАТО
Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Вся правда о препарате
Шоу «Ты супер!», зависимости, дома в США: как живет певица Диана Арбенина
Запись к врачу через «Госуслуги» может претерпеть изменения
МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за инцидента с вертолетом
Трамп выразил свое недовольство по поводу ситуации вокруг Украины
В БРИКС пришли к согласию в вопросе Украины
Стало известно, сколько блогер Литвин заработал на энергетиках
Задержанный в Афганистане ученый Каверин возвращается в Россию
Рой дронов ВСУ обрушился на Донецк
Грызня за наследство Щедрина и Плисецкой: что делят и кому достанется
Экс-супруга тренера вратарей сборной России подала в суд на бывшего мужа
Белорусский дипломат стал причиной дипломатического скандала в Чехии
В Совфеде объяснили превращение Финляндии в «анти-Россию»
Украинский блогер раскрыл новый план Зеленского по выборам
Президент Ирана предложил странам БРИКС бороться с санкциями Запада
Сонник: ссора с парнем — предупреждение или совет?
Жизнь без ног была мечтой: врач-ампутант оказался извращенцем
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.