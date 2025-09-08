Лучшего бомбардира КХЛ наказали за неявку на церемонию закрытия сезона Пропустивший церемонию закрытия сезона КХЛ хоккеист Ливо отстранен на два матча

Нападающий челябинского «Трактора» канадец Джошуа Ливо не будет присутствовать в противостояниях с нижнекамским «Нефтехимиком» и петербургским СКА из-за дисквалификации, передает пресс-служба КХЛ. Поводом для отстранения стала неявка спортсмена на церемонию закрытия сезона-2024/25 Континентальной хоккейной лиги. Решение было принято в понедельник, 8 сентября.

Дисциплинарный комитет КХЛ завершил рассмотрение заявления игрока «Трактора» Джошуа Ливо на двухматчевую дисквалификацию, вынесенную за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/25. Дисквалификация должна быть исполнена с сегодняшнего дня, — сказано в сообщении.

Церемония закрытия сезона КХЛ прошла 29 мая. По итогам сезона-2024/25 Ливо стал лучшим снайпером, бомбардиром, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и вошел в символическую сборную.

