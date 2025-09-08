Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 18:32

В Польше забили тревогу из-за бесконтрольных спецслужб

Польский политик Банась: спецслужбы больше не подчиняются властям

Польские спецслужбы давно вышли из-под контроля властей, заявил глава Высшей контрольной палаты Мариан Банась в эфире радиостанции RMF FM. Начальники разведки передают правительству только ту информацию, которую сочтут нужной, констатировал он.

На сегодняшний день спецслужбы не подлежат никакому контролю. Это государство в государстве. Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки — есть только вид того, что они контролируются, — рассказал политик.

Ранее в Белоруссии задержали собирающего данные о «Западе-2025» польского шпиона. Журналисты утверждают, что сотрудники комитета государственной безопасности страны поймали разведчика в городе Лепель Витебской области.

Также Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну для вручения решительного протеста на фоне скандала со шпионом. В ведомстве охарактеризовали действия польского гражданина как грубое нарушение принципов добрососедства, наносящее серьезный ущерб двусторонним отношениям.

