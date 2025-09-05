МИД Белоруссии отреагировал на задержание шпиона из Польши

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну для вручения решительного протеста, сообщается на сайте дипведомства. Поводом стало задержание польского шпиона Гжегожа Гавела в городе Лепель Витебской области.

В МИД был вызван Временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Кшиштоф Ожанна. Польскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с совершением гражданином Республики Польша Гжегожем Гавелом на территории Республики Беларусь акта шпионажа, — говорится в сообщении.

В министерстве охарактеризовали действия польского гражданина как грубое нарушение принципов добрососедства, наносящее серьезный ущерб двусторонним отношениям. Дипломату была вручена соответствующая нота протеста.

В МИД Белоруссии подчеркнули недопустимость подобных действий со стороны Варшавы. Республика потребовала от польской стороны воздержаться от шагов, угрожающих национальной безопасности Белоруссии, и вернуться к цивилизованным формам межгосударственного диалога.

До этого сообщалось, что сотрудники КГБ Белоруссии задержали польского шпиона, который собирал информацию о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025». По информации СМИ, это произошло в городе Лепель Витебской области.