В Белоруссии задержали польского шпиона

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали польского шпиона, который собирал информацию о предстоящий белорусско-российских учениях «Запад-2025», сообщил телеканал «Беларусь 1». По информации СМИ, это произошло в городе Лепель Витебской области.

Отмечается, что у гражданина Польши Гжегоша Гавела нашли распечатку на 8 страницах формата А4. При рассмотрении оказалось, что это ксерокопия документа по учениям «Запад 2025» с грифом секретности.

Ранее в Новой Зеландии впервые в истории страны выявили шпиона. Военный трибунал признал солдата, имя которого не раскрывается, виновным в передаче секретных данных иностранному государству, в частности, карты, фотографии и планы своей базы. В действительности с ним вышел на связь офицер контрразведки, работавший под прикрытием и сыгравший роль покупателя.

До этого стало известно, что Австралия понесла экономические потери от действий иностранных спецслужб на сумму 12,5 млрд австралийских долларов, что эквивалентно примерно $8 млрд США. Глава Службы разведки и безопасности страны Майк Берджесс подчеркнул, что эта сумма «значительно преуменьшает» реальный ущерб. По его словам, за последние три года ведомство пресекло 24 крупных инцидента, связанных со шпионажем и иностранным вмешательством.