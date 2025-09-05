Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 00:54

В Белоруссии задержали польского шпиона

В Белоруссии задержали собирающего данные о «Западе-2025» польского шпиона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали польского шпиона, который собирал информацию о предстоящий белорусско-российских учениях «Запад-2025», сообщил телеканал «Беларусь 1». По информации СМИ, это произошло в городе Лепель Витебской области.

Отмечается, что у гражданина Польши Гжегоша Гавела нашли распечатку на 8 страницах формата А4. При рассмотрении оказалось, что это ксерокопия документа по учениям «Запад 2025» с грифом секретности.

Ранее в Новой Зеландии впервые в истории страны выявили шпиона. Военный трибунал признал солдата, имя которого не раскрывается, виновным в передаче секретных данных иностранному государству, в частности, карты, фотографии и планы своей базы. В действительности с ним вышел на связь офицер контрразведки, работавший под прикрытием и сыгравший роль покупателя.

До этого стало известно, что Австралия понесла экономические потери от действий иностранных спецслужб на сумму 12,5 млрд австралийских долларов, что эквивалентно примерно $8 млрд США. Глава Службы разведки и безопасности страны Майк Берджесс подчеркнул, что эта сумма «значительно преуменьшает» реальный ущерб. По его словам, за последние три года ведомство пресекло 24 крупных инцидента, связанных со шпионажем и иностранным вмешательством.

Белоруссия
СМИ
Польша
шпионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная России не смогла победить Иорданию в товарищеском матче
Как разбить зимой огород на балконе своими руками в домашних условиях
В Белоруссии задержали польского шпиона
Приметы на Лупа Брусничника 5 сентября: к чему лед на лужах?
Российский боец две недели полз до позиций ВС РФ в зоне СВО
Трамп показал два особенных снимка со встречи с Путиным на Аляске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 сентября 2025 года
Почему началась блокада Ленинграда: причины и предпосылки
Смерть отца, травля, месть за унижение: как живет теннисистка Анисимова
Отец-садист из Ленобласти жестоко избил сына в лифте
Бизнесмена разрубило винтом собственной яхты на глазах у сына и друзей
В российском регионе ввели план «Ковер»
Румыния отказалась направлять войска на Украину
ЕС кинул, США ушли в сторону: Зеленский в панике после встречи в Париже
Более 100 жильцов дома с трещиной в Астрахани эвакуировали
5 сентября — Всемирный день бороды: праздник стиля и мужественности
Греф заявил о «переукреплении» рубля
«РФ уже победила»: Алаудинов о наемниках, убийстве Зеленского и целях СВО
Глава Сбербанка раскрыл, как справляется со звонками от аферистов
Счетная палата США пришла к необычным выводам о Пентагоне
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.