19 августа 2025 в 17:01

В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

Солдат в Новой Зеландии пытался продать секретные данные другой стране

Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

В Новой Зеландии впервые в истории страны выявили шпиона, сообщает The Guardian. Военный трибунал признал солдата, имя которого не раскрывается, виновным в передаче секретных данных иностранному государству. Он признал свою вину.

Следствие установило, что военный пытался продать карты, фотографии и планы своей базы другой стране. В действительности с ним вышел на связь офицер контрразведки, работавший под прикрытием и сыгравший роль покупателя.

Известно, что военнослужащий оказался в поле зрения правоохранительных органов после нападения националистов на мечети в Крайстчерче в 2019 году. В результате погибло 51 человек. В ходе обыска в доме мужчины были обнаружены боеприпасы, а также диск с видеозаписью стрельбы в мечетях.

Ранее стало известно, что Австралия понесла экономические потери от действий иностранных спецслужб на сумму 12,5 млрд австралийских долларов, что эквивалентно примерно $8 млрд США. Глава Службы разведки и безопасности страны Майк Берджесс подчеркнул, что эта сумма «значительно преуменьшает» реальный ущерб. По его словам, за последние три года ведомство пресекло 24 крупных инцидента, связанных со шпионажем и иностранным вмешательством.

шпионы
разведки
Новая Зеландия
суды
