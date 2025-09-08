Иммунолог рассказал о пользе вирусов при онкологии Иммунолог Крючков: вирусы могут способствовать борьбе с онкологией

Вирусы используются для разработки лекарственных средств, направленных на лечение кишечных инфекций и борьбу с онкологическими заболеваниями, заявил эксперт по общественному здоровью, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой». Наиболее популярными средствами на основе вирусов являются бактериофаги. Они эффективно уничтожают бактерии в кишечнике и борются с инфекциями.

По словам эксперта, в терапии онкологических заболеваний применяются определенные виды вирусов. Вирусы, обладающие онколитическими свойствами, могут уничтожать опухолевые клетки, вызывать воспалительный процесс и стимулировать иммунный ответ организма. Крючков подчеркнул, что действенность этого подхода варьируется в зависимости от вирусного штамма и типа новообразования. Следовательно, данный метод не может быть применен повсеместно для лечения рака.

Вирусы также используются в генной терапии и для разработки вакцин. Например, вакцина против COVID-19 включает в себя живой вирус, который не способен к размножению.

