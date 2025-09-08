Нутрициолог назвала топ продуктов для профилактики онкологии

Куркума, томаты и гранатовый сок укрепляют организм и снижают риски онкологических заболеваний, заявила нутрициолог Марина Шкилева. По ее словам, которые передает издание «ФедералПресс», еще рекомендуются регулярно употреблять зеленый чай, чеснок и лук, а также продукты, богатые кверцетином: каперсы, какао и острый перец.

В рационе должны быть продукты, богатые селеном: бразильские орехи, яйца, печень, треска и семена подсолнечника. Не менее важны помидоры, содержащие ликопин, который обладает сильными антиоксидантными свойствами и способен замедлять или даже останавливать рост раковых клеток, — пояснила Шкилева.

