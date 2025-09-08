Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 17:40

Нутрициолог назвала топ продуктов для профилактики онкологии

Нутрициолог Шкилева: куркума и томаты снижают риски онкологических заболеваний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куркума, томаты и гранатовый сок укрепляют организм и снижают риски онкологических заболеваний, заявила нутрициолог Марина Шкилева. По ее словам, которые передает издание «ФедералПресс», еще рекомендуются регулярно употреблять зеленый чай, чеснок и лук, а также продукты, богатые кверцетином: каперсы, какао и острый перец.

В рационе должны быть продукты, богатые селеном: бразильские орехи, яйца, печень, треска и семена подсолнечника. Не менее важны помидоры, содержащие ликопин, который обладает сильными антиоксидантными свойствами и способен замедлять или даже останавливать рост раковых клеток, — пояснила Шкилева.

Ранее нутрициолог Надежда Чернышова заявила, что готовые салаты и супы, а также пирожные с кремом категорически нельзя хранить на кухне в условиях комнатной температуры, поскольку они начинают выделять токсины. По ее словам, эти продукты могут сохранять опасные микробы даже в холодильнике.

онкология
продукты
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии заявили, что политика элит Запада подрывает мир в Европе
Белорусский кроссовер возглавил рейтинг продаж иномарок в России
Сырский стягивает редкую технику к Константиновке с одной целью
Легкомоторный самолет рухнул в российском регионе
В Европе признали геополитические победы Путина
Мерц показал проблемы в работе Всемирной торговой организации
Цыганка получила почти 2,5 млн рублей пособий на несуществующих детей
Шоу «Ты супер!», проблемы с алкоголем, патриотизм: как живет Стас Ярушин
Россиянам назвали самый дорогой регион для отдыха
Врач объяснила, когда можно принимать аспирин без вреда для здоровья
Педофила поймали на «маму»: медик хотел секса с дочерью собеседницы
«На зарплате у Зеленского»: экс-депутат Рады о скандале с подкупом Грэма
В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир
Врач раскрыла страшные побочные эффекты аспирина
Суд в Ереване принял новое решение по делу Карапетяна
Плюшевый «Сайлент Хилл» в российском селе попал на видео
Продюсер раскрыл гонорары задержанной с наркотиками Тарасовой
У Лолиты нашли невыплаченные долги по налогам
Россиянам обозначили главную проблему современного общества
Бомжевавший в Москве иностранец умер после возвращения на родину
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.