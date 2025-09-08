Приказ Трампа убрать протестующих от Белого дома провалился В Вашингтоне протестующие остались у Белого дома, несмотря на требование Трампа

Протестующие остались в парке Лафайет напротив Белого дома в Вашингтоне, несмотря на требование президента США Дональда Трампа убрать их, передает корреспондент РИА Новости. Одна из активистов сказала, что власти убрали голубую палатку. Причиной стали опасения в сокрытии под навесом опасных предметов.

Но тут секретная служба и полицейские собаки. За 40 лет они ни разу не унюхали ничего противозаконного, — сказала протестующая.

На прошлой неделе Трампу пожаловались на протест, который «мозолит глаза». Тогда глава государства потребовал прекратить его. При этом выступления против ядерного оружия напротив администрации начались еще в 1981 году. Активисты сообщили журналистам, что круглые сутки дежурят напротив Белого дома с антивоенными плакатами.

