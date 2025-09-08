На Урале нашли зуб кита, жившего 37 млн лет назад

На Урале нашли зуб кита, жившего 37 млн лет назад На берегу реки Туры палеонтологи обнаружили зуб древнего морского хищника

Останки древнего кита обнаружили в Свердловской области на берегу реки Туры, сообщает палеонтологическое научное общество «ПалеоУрал». Ученые нашли зуб морского хищника базилозавра, обитавшего примерно 37 млн лет назад. Он достигал 21 метра и был крупнейшим на тот момент.

В ходе организованного выезда на берега реки Туры была найдена уникальная находка — зуб кита, предположительно относящегося к роду Базилозавры (Basilosaurus), жившего в период эоцена, примерно 37 млн лет назад. Это был самый крупный хищник того времени, его размеры достигали 21 метра, — рассказали палеонтологи.

Уникальную находку обнаружил доцент Уральского федерального университета Максим Синица. Ранее во время аналогичной экспедиции удалось найти обломок китового ребра, но кости, по словам палеонтологов, не столь информативны.

Ранее в центре Нижнего Новгорода археологи обнаружили зуб мамонта на глубине около двух метров. Артефакт нашли на склоне оврага рядом с улицей Рождественской. По данным специалистов, находка подтверждает обитание мамонтов на Средней Волге.