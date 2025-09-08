На Урале нашли зуб кита, жившего 37 млн лет назад

Останки древнего кита обнаружили в Свердловской области на берегу реки Туры, сообщает палеонтологическое научное общество «ПалеоУрал». Ученые нашли зуб морского хищника базилозавра, обитавшего примерно 37 млн лет назад. Он достигал 21 метра и был крупнейшим на тот момент.
В ходе организованного выезда на берега реки Туры была найдена уникальная находка — зуб кита, предположительно относящегося к роду Базилозавры (Basilosaurus), жившего в период эоцена, примерно 37 млн лет назад. Это был самый крупный хищник того времени, его размеры достигали 21 метра, — рассказали палеонтологи.
Уникальную находку обнаружил доцент Уральского федерального университета Максим Синица. Ранее во время аналогичной экспедиции удалось найти обломок китового ребра, но кости, по словам палеонтологов, не столь информативны.
Ранее в центре Нижнего Новгорода археологи обнаружили зуб мамонта на глубине около двух метров. Артефакт нашли на склоне оврага рядом с улицей Рождественской. По данным специалистов, находка подтверждает обитание мамонтов на Средней Волге.