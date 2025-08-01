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01 августа 2025 в 14:20

В центре российского города нашли зуб мамонта

Губернатор Никитин сообщил, что археологи нашли зуб мамонта в Нижнем Новгороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В центре Нижнего Новгорода археологи обнаружили зуб мамонта, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты извлекли доисторический артефакт на склоне оврага, расположенного неподалеку от улицы Рождественской.

Останки находились на глубине около двух метров. Это открытие подтверждает присутствие мамонтов на Средней Волге. Исследования свидетельствуют, что эти гигантские млекопитающие обитали в данном регионе на протяжении длительного времени, однако начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад из-за резкого изменения климата и растительного покрова.

Стоит отметить, что этот экземпляр не стал первым подобным свидетельством пребывания мамонтов в городе. В 1930-е годы вблизи подножия Нижегородского кремля уже находили фрагменты черепа мамонта, в котором сохранились два верхних коренных зуба.

Ранее в регионе нашли захоронение коня на участке IX века. В минкультуры Нижегородской области сообщили, что археологи провели раскопки в Вачском муниципальном округе.

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