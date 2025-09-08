МИД РФ отверг обвинения в прослушке в президентском дворце Аргентины

Российская Федерация отвергает обвинения министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич о причастности к прослушиванию телефонных переговоров в президентском дворце страны, сообщили в МИД РФ. В ведомстве пояснили, что заявления аргентинской стороны не подкреплены фактами.

В МИД России был приглашен посол Аргентины в Москве [Энрике Игнасио] Феррер Виейра, которому было заявлено, что в Москве обратили внимание на публичные высказывания министра безопасности Аргентинской Республики Буллрич о якобы причастности Российской Федерации к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине , — говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что рассчитывают в ближайшее время получить официальные разъяснения по поводу этих «безосновательных и голословных» заявлений. В сообщении сказано, что подобные высказывания представителя аргентинских властей не способствуют укреплению дружественных и конструктивных связей между государствами.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы получили доступ в европейскую дипломатическую миссию в Николаеве. Якобы подполковник Владимир Безрук обеспечил так называемый «технический доступ» к помещениям представительства. Речь может идти о размещении подслушивающих устройств, вмешательстве в IT-инфраструктуру и контроле сетевых соединений.