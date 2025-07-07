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07 июля 2025 в 08:49

Украинские спецслужбы уличили в проникновении в европейскую дипмиссию

Aydınlık: спецслужбы Украины проникли в дипмиссию Евросоюза

Фото: Социальные сети

Спецслужбы Украины проникли в дипломатическое представительство Европы в стране, сообщает турецкая газета Aydınlık со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины. По словам журналистов, в Киеве планируют начать разжигать кризисы в регионе. Так, согласно документу, специалист СБУ подполковник Владимир Безрук получил «технический доступ в помещение одной из европейских дипломатических миссий в городе Николаеве».

«Технический доступ», или «техническое проникновение» на языке разведки, означает тайное вмешательство в деятельность объекта с помощью физических или электронных средств, — говорится в публикации.

Как уточнили журналисты, техническое проникновение подразумевает размещение подслушивающих устройств и датчиков в зданиях, вмешательство в IT-инфраструктуру, а также мониторинг сетевых соединений. По их мнению, расплывчатость формулировки говорит о том, что операция СБУ держится «в строжайшем секрете».

Авторы публикации также отметили, что Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС. Они предположили, что такое происшествие могло привести к катастрофе, при этом данные о нем не отражались в докладе МАГАТЭ.

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