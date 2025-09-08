На Кубани запретили съемку БПЛА и работы ПВО В Краснодарском крае запретили распространять кадры с атаками БПЛА и работой ПВО

В Краснодарском крае ввели запрет на фото- и видеосъемку средств противовоздушной обороны, критической инфраструктуры и атак беспилотников в регионе, следует из постановления, подписанного губернатором Вениамином Кондратьевым. Согласно документу, опубликованному на сайте администрации края, также полностью запрещается публикация таких материалов в интернете.

Согласно тексту постановления, запрещается «фотографирование, видео- и (или) киносъемка: применения и последствий применения беспилотных летательных аппаратов; применения и последствий применения средств (систем) противодействия беспилотным летательным аппаратам». Кроме того, постановление ограничивает съемку расположения военных объектов, сил и средств ФСБ, ФСО, Росгвардии, объектов энергетики, транспорта и связи.

Исключение сделано только для работы государственных органов. Контролировать соблюдение запрета будут профильный департамент и Центр управления регионом, которые будут передавать материалы о нарушениях в правоохранительные органы.

Ранее Адлерский районный суд признал виновной туристку из Нижнего Тагила, которая в компании друзей сняла и опубликовала видео с веселой песней на фоне горящей нефтебазы в Сочи. Девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение запрета на съемку БПЛА и работы систем ПВО.