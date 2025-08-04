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04 августа 2025 в 14:00

В Адлере оштрафовали туристку за видео с песней на фоне горящей нефтебазы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Адлерский районный суд признал виновной туристку из Нижнего Тагила, которая в компании друзей сняла и опубликовала видео с веселой песней на фоне горящей нефтебазы в Сочи, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение запрета на съемку БПЛА и работы систем ПВО.

Видео, записанное тремя молодыми людьми под веселый трек на фоне горящей нефтебазы в Адлере, мгновенно разлетелось по Сети и вызвало волну негодования. Сегодня автор ролика — 20-летняя жительница Нижнего Тагила — предстала перед судом, — говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров, затем огонь перекинулся на соседний. Общая площадь возгорания составила 362 квадратных метра.

Ранее одна из отдыхающих в Сочи рассказала, что взрывы над городом-курортом Сочи не смолкали на протяжении двух часов. Она добавила, что вместе с другими отдыхающими находилась все это время в помещении прачечной с глухими стенами. По ее словам, несмотря на ситуацию, никто не поддавался панике.

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