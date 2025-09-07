Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 16:56

ВСУ атаковали город в Курской области

Хинштейн: ВСУ ударили по Рыльску в Курской области

ВСУ нанесли удар по городу Рыльску в Курской области, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, данных о пострадавших пока нет.

Сегодня днем врагом обстрелян город Рыльск. Предварительно, есть повреждения многоквартирного и частных домов, складского помещения. Информации о пострадавших не поступало, — отметил он.

До этого украинский беспилотник атаковал территорию между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района Курской области. По словам Хинштейна, в результате нападения пострадал 58-летний местный житель, которого с травмами средней тяжести госпитализировали в Курскую областную больницу.

До этого врио губернатора Курской области заявил, что два мирных жителя подорвались на минном поле вблизи села Поповка. На месте погибли мужчины 28 и 38 лет. Он выразил соболезнования родственникам жертв и отметил, что на территории региона остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. Хинштейн попросил жителей и гостей Курской области быть осторожнее.

Александр Хинштейн
ВСУ
Курская область
обстрелы
