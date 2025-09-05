Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 19:17

Трампа пригласили в одну страну СНГ в «удобные сроки»

Мирзиёев пригласил Трампа в Узбекистан

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и пригласил его в Ташкент, передает пресс-служба главы республики. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Лидер нашего государства пригласил президента Дональда Трампа совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки, — сказано в сообщении.

Трамп выразил поддержку курсу реформ, проводимых в Узбекистане, и высоко оценил усилия по модернизации экономики и улучшению качества жизни граждан. Отдельное внимание было уделено развитию торгово-экономических связей: за 2024 год товарооборот между странами вырос на 15%. В сентябре запланированы встречи представителей Узбекистана с американскими компаниями.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Мирзиееву в честь Дня независимости Узбекистана. Российский лидер подчеркнул активное развитие отношений с Ташкентом, отметив их стратегический характер и тесное сотрудничество.

