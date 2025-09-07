Сборная Франции неожиданно вылетела с Евробаскета

Игроки сборных Грузии и Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу в Риге

Сборная Грузии обыграла команду Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, сообщается на сайте турнира. Встреча проша в Риге и завершилась со счетом 70:80.

В составе грузинской сборной больше всего отличились Торнике Шенгелия и Камар Болдуин. Они набрали по 24 очка. Больше всех очков у французской команды набрал Сильвен Франциско (14). В четвертьфинале грузинские спортсмены встретятся со сборной Финляндии.

Ранее стало известно, что фаворит чемпионата Европы по баскетболу — сборная Сербии сенсационно вылетела с турнира. В 1/8 финала она проиграла национальной команде Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счетом 92:86. В прошлом Сербия 33 раза забирала трофей чемпионата Европы, в то время как Финляндия ни разу в своей истории не доходила до медалей Евробаскета.

До этого болельщики сборной Польши освистали гимн Израиля перед матчем второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу. Встреча между баскетболистами сборных Польши и Израиля прошла в польском городе Катовице.