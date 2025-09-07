Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 18:43

Сборная Франции неожиданно вылетела с Евробаскета

Грузия сенсационно обыграла Францию и впервые вышла в четвертьфинал Евробаскета

Игроки сборных Грузии и Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу в Риге Игроки сборных Грузии и Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу в Риге Фото: Alexander Trienitz/IMAGO/Global Look Press

Сборная Грузии обыграла команду Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, сообщается на сайте турнира. Встреча проша в Риге и завершилась со счетом 70:80.

В составе грузинской сборной больше всего отличились Торнике Шенгелия и Камар Болдуин. Они набрали по 24 очка. Больше всех очков у французской команды набрал Сильвен Франциско (14). В четвертьфинале грузинские спортсмены встретятся со сборной Финляндии.

Ранее стало известно, что фаворит чемпионата Европы по баскетболу — сборная Сербии сенсационно вылетела с турнира. В 1/8 финала она проиграла национальной команде Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счетом 92:86. В прошлом Сербия 33 раза забирала трофей чемпионата Европы, в то время как Финляндия ни разу в своей истории не доходила до медалей Евробаскета.

До этого болельщики сборной Польши освистали гимн Израиля перед матчем второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу. Встреча между баскетболистами сборных Польши и Израиля прошла в польском городе Катовице.

Франция
Грузия
баскетбол
Чемпионат Европы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил о готовности ввести новые санкции против России
Акиньшина и Козловский одним снимком рассекретили тайные отношения
В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием внедорожника
В ЕС сделали резкое заявление после ударов ВСУ по «Дружбе»
«Хочется попросить завалиться»: Брухунову разозлили слухи о Петросяне
Патрушев: Запад превратил Балтийское море в арену гибридной войны
В КНР раскрыли, почему Путина любят китайцы
Сколько будет пенсия, если не работал всю жизнь? Подробности, как получить
Более 10 человек исчезли в водах реки после нападения бегемота
Стало известно, как британцы относятся к действиям Израиля в Палестине
«Сняла стресс»: Бузова похвасталась кольцом Cartier
Зеленский одним действием перечеркнул быстрое завершение кризиса
Сборная Франции неожиданно вылетела с Евробаскета
В ФРГ предложили сделать стратегический запас равиоли на случай войны
Военэксперт объяснил важность Крюковского моста для ВСУ
Пьяный россиянин напал на семью с ребенком
В США заявили о проблемах в экономике из-за безрассудства Трампа
Больница, песни для детей, розыск на Украине, санкции: как живет Газманов
Крупный камнепад зафиксировали в Альпах
США хотят вместе с Европой ввести новые санкции против России
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.