Сербия неожиданно вылетела с Евробаскета

Фаворит чемпионата Европы по баскетболу сборная Сербии сенсационно вылетела с турнира, сообщается на сайте Евробаскета. В 1/8 финала она проиграла национальной команде Финляндии.

Встреча завершилась победой финнов со счетом 92:86. В следующем раунде они встретятся с победителем матча между сборными Франции и Грузии.

В прошлом Сербия 33 раз забирала трофей чемпионата Европы. В то время как Финляндия ни разу в своей истории не доходила до медалей Евробаскета.

Ранее болельщики сборной Польши освистали гимн Израиля перед матчем второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу. Встреча между баскетболистами сборных Польши и Израиля прошла в польском городе Катовице. Несмотря на нападки на государственный символ, игра состоялась и завершилась победой хозяев площадки со счетом 66:64.

В феврале болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» исполнили «Катюшу» на матче с литовским «Жальгирисом» в напоминание о крепких связях между сербским и русским народами. Акция была организована фанатами.