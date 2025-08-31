Поляки устроили израильтянам враждебный прием на чемпионате Европы Поляки освистали гимн Израиля во время чемпионата Европы по баскетболу

Болельщики сборной Польши освистали гимн Израиля перед матчем второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу. Видео инцидента опубликовал в соцсети X журналист Якуб Клышчейко.

Встреча между баскетболистами сборных Польши и Израиля прошла 30 августа в польском городе Катовице. Несмотря на нападки на государственный символ, игра состоялась и завершилась победой хозяев площадки со счетом 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13).

Ранее канадские фанаты клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» освистали гимн США во время матча. Так жители страны выразили недовольство новыми пошлинами президента США Дональда Трампа на товары из Канады.

Кроме того, футбольные фанаты устроили массовую драку в подмосковных Химках. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как люди дерутся друг с другом в толпе во дворе одного из домов.

Между тем после поражения в Кубке Израиля радикальные фанаты иерусалимского футбольного клуба «Бейтар» напали на двух арабских водителей автобусов. Судя по кадрам, в салоне транспорта произошла драка, затем потасовка переместилась на дорогу.