Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 19:01

Во Франции заявили о начале новой эпохи в мире после действий США

Барро: Франция готовится к миру по «праву сильнейшего» после действий США

Жан-Ноэль Барро Жан-Ноэль Барро Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Франция намерена начать перевооружение, чтобы подготовиться к миру, живущему по принципу «права сильнейшего», заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France 2. Так министр прокомментировал атаку США по Венесуэле и ответил на вопрос о возможном наступлении новой эры в международных отношениях.

Франция принимает к сведению участившиеся нарушения принципов международного права <...> и готовится к миру, живущему по праву сильнейшего, — сказал Барро.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не собирается останавливаться после ударов по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. В частности, американцы «хотят помочь» населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.

События в Венесуэле, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, продемонстрировали, что чувствовать себя в безопасности не может ни одна страна, которая не угодит Вашингтону. Речь, по словам политика, идет в том числе и о Гренландии.

США
Франция
Венесуэла
атаки
Во Франции заявили о начале новой эпохи в мире после действий США
