05 сентября 2025 в 15:30

Хинштейн заявил о новой задаче «боевых друзей из КНДР» в Курской области

Хинштейн: граждане КНДР присоединяются к разминированию Курской области

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Граждане КНДР присоединяются к бригадам, занимающимся разминированием территории Курской области, заявил врио главы региона Александр Хинштейн во время предвыборных дебатов, фрагмент которых опубликован в его Telegram-канале. В своем выступлении он обратил внимание на важность работ по очистке освобожденных приграничных территорий от взрывоопасных предметов.

Он подчеркнул, что помимо российских специалистов, к группам разминирования теперь присоединяются «наши боевые друзья из Северной Кореи». Хинштейн также сообщил о текущих результатах работы, отметив, что саперные подразделения уже отработали на половине населенных пунктов, включенных в список первоочередного разминирования. Он заявил, что эти работы будут продолжены и усилены в ближайшее время.

Ранее пленного солдата Вооруженных сил Украины Василия Руса обвинили в минировании территории у села Дарьино в Курской области с целью срыва эвакуации гражданского населения. Уголовное дело возбуждено по статье о террористическом акте, повлекшем смерть человека. Вскоре после минирования российские военные взяли Руса в плен и передали следственным органам.

До этого Хинштейн сообщил о нападении украинского беспилотника на территорию между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района. В результате инцидента пострадал 58-летний местный житель, которого с травмами средней тяжести госпитализировали в Курскую областную больницу.

КНДР
Северная Корея
разминирование
Александр Хинштейн
