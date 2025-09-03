Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 16:06

В СК РФ сообщили, как ВСУ пытались сорвать эвакуацию жителей курского села

Пленного бойца ВСУ Руса обвинили в минировании курского села для срыва эвакуации

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Пленного бойца ВСУ Василия Руса обвинили в минировании села Дарьино в Курской области для срыва эвакуации гражданского населения, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале. Уголовное дело возбудили по статье о теракте, повлекшем за собой смерть человека.

17 декабря 2024 года Василий Рус, вооруженный автоматом с боеприпасами к нему, а также тремя ручными гранатами Ф-1, имея при себе противопехотные мины «ОЗМ-72» <…> прибыл в лесопосадку вблизи села Дарьино Суджанского района Курской области, где производил минирование местности с целью блокирования села и препятствования эвакуации гражданского населения, — говорится в сообщении.

Вскоре Руса взяли в плен российские военные, а после передали следственным органам. Расследование продолжается. Также устанавливаются командиры ВСУ, которые отдали приказ о минировании местности в непосредственной близости от населенного пункта.

Ранее офицер танкового батальона ВС России с позывным Еж рассказывал, что среднестатистический военнослужащий ВСУ, попадающий в плен, — это «обычный работяга», которого мобилизовали прямо с рабочего места и без должной подготовки отправили на фронт. По его словам, уже через несколько недель такой солдат оказывается в российском плену.

Россия
СК РФ
обвинения
уголовные дела
теракты
пленные
Курская область
минирование
