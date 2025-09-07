Убивший двух школьниц маньяк подал в суд на своего адвоката

Златоустовский маньяк Николай Мозгляков, который убил двух семиклассниц, потребовал взыскать со своего адвоката 2 млн рублей за причиненный моральный вред, говорится в материалах Центрального районного суда Челябинска, куда поступила жалоба от осужденного. Иск направлен против юриста Алексея Тетюева, который был назначен защитником преступника в 2008 году, сообщает Life.ru.

Как отметил Мозгляков, Тетюев не посещал его в следственном изоляторе и не согласовывал с ним правовую позицию. Кроме того, юрист якобы не стал обжаловать обвинительный приговор.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска о компенсации морального вреда. Однако осужденный не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу. Адвокат был назначен государством для защиты интересов Мозглякова по уголовному делу.

