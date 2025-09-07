Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 19:43

Убивший двух школьниц маньяк подал в суд на своего адвоката

Маньяк из Златоуста требует взыскать с адвоката 2 млн рублей

Николай Мозгляков Николай Мозгляков Фото: Александр Кондратюк/ИТАР-ТАСС

Златоустовский маньяк Николай Мозгляков, который убил двух семиклассниц, потребовал взыскать со своего адвоката 2 млн рублей за причиненный моральный вред, говорится в материалах Центрального районного суда Челябинска, куда поступила жалоба от осужденного. Иск направлен против юриста Алексея Тетюева, который был назначен защитником преступника в 2008 году, сообщает Life.ru.

Как отметил Мозгляков, Тетюев не посещал его в следственном изоляторе и не согласовывал с ним правовую позицию. Кроме того, юрист якобы не стал обжаловать обвинительный приговор.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска о компенсации морального вреда. Однако осужденный не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу. Адвокат был назначен государством для защиты интересов Мозглякова по уголовному делу.

Ранее член Совета по правам человека, правозащитница Ева Меркачева рассказала, что битцевский маньяк Александр Пичушкин, отбывающий наказание в колонии для пожизненно заключенных «Полярная сова», переживает из-за маньяков, убивших больше людей, чем он. По ее словам, к ним он испытывает настоящую ревность.

