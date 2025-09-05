Warner Bros. обвинила Midjourney в наглости и подала на компанию в суд

Warner Bros. Discovery подала в суд на компанию Midjourney, которая разрабатывает ИИ для генерации изображений, передает The Verge. Отмечается, что нейросеть «нагло распространяет» ее интеллектуальную собственность — от Бэтмена до Скуби-Ду.

Согласно иску, Midjourney генерирует тысячи изображений и видео, которые, по мнению Warner Bros., нарушают авторские права. В компании утверждают, что алгоритмы сервиса создают копии даже без прямого упоминания героев — достаточно абстрактного запроса в духе «битва супергероев».

Трудно представить себе более преднамеренное нарушение авторских прав, чем-то, что делает Midjourney, — говорится в иске.

Истец требует запретить генератор изображений и видео до внедрения механизмов защиты авторских прав. Midjourney пока не прокомментировала ситуацию.

