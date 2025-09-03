Disney выплатит $10 млн из-за незаконного сбора данных детей

Компания Disney выплатит $10 млн (более 805 млн рублей) в рамках урегулирования иска Федеральной торговой комиссии США (FTC), сообщает Reuters. Регулятор обвинил медиахолдинг в незаконном сборе персональных данных детей.

Согласно жалобе FTC, технические и медийные подразделения компании — Disney Worldwide Services и Disney Entertainment Operations — нарушили закон о защите конфиденциальности детей в интернете. Компания неправильно маркировала часть контента на YouTube, не указав, что некоторые видео предназначены для детской аудитории. Из-за этой ошибки дети могли не только стать объектами сбора данных, но и столкнуться с функциями видеоплатформы, не предназначенными для их возраста.

Председатель FTC Эндрю Фергюсон заявил, что это наказание служит ответом на злоупотребление доверием родителей. Он также отметил, что по условиям соглашения Disney будет обязана внедрить программу видеопросмотра с технологией проверки возраста, что должно усилить защиту детей в интернете в будущем.

Ранее стало известно, что Disney и Universal Pictures намерены судиться с нейросетью Midjourney из-за нарушения авторских прав. Иск подан в Окружной суд США в Лос-Анджелесе. Представители корпораций назвали Midjourney «квинтэссенцией безбилетника по авторским правам и бездонной ямой плагиата».