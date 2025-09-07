Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 20:30

Томаты вместо капусты: почему стоит попробовать квашеные помидоры?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные — именно так можно описать идеальную заготовку. Квашеные помидоры на зиму являются настоящей жемчужиной русской кухни, способной удивить даже искушенных гурманов. Этот способ заготовки не только сохраняет летнее изобилие, но и придает томатам особый, пикантный вкус.

Основа успеха кроется в простоте: спелые плоды, соль, пряности и чистая вода творят чудеса.

Главное — выбрать плотные, чуть недозревшие помидоры. Они лучше держат форму и не превращаются в кашу. Перед началом обязательно вымойте тару и продукты. На дно литровой банки положите лист хрена, укроп, чеснок и горошинки душистого перца. Затем аккуратно уложите помидоры, стараясь не повредить кожицу.

Воду для рассола возьмите чистую, лучше родниковую или отфильтрованную. На литр воды — 2 столовые ложки соли без горки. Важно: не используйте йодированную соль, она может испортить процесс брожения. Залейте помидоры теплым рассолом, оставив пару сантиметров до края. Накройте марлей или бумагой, чтобы банка «дышала». Первые 3–4 дня следите за процессом — может появиться пена, это нормально. Примерно через неделю помидоры станут хрустящими, с ярким кисло-соленым вкусом. Храните их в прохладном месте, лучше в погребе или на нижней полке холодильника.

Готовые квашеные помидоры на зиму можно подавать как самостоятельную закуску или добавлять в салаты и супы. Благодаря естественной ферментации они содержат полезные бактерии, улучшающие пищеварение.

Ранее мы раскрыли для вас секрет хрустящих томатов на классическом рассоле. Приятного аппетита!

рецепты
закрутки
томаты
кухня
домашние заготовки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
