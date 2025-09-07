Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 21:07

Редкая кровавая луна взошла над Москвой и другими регионами

В Москве и регионах России началось полное лунное затмение

Полное лунное затмение в Москве Полное лунное затмение в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве и регионах России наблюдается полное лунное затмение, передает корреспондент NEWS.ru. Природное явление можно увидеть в небе невооруженным глазом.

Спутник Земли будет находиться в тени планеты около 1,5 часа. Из-за земной атмосферы Луна окрасилась в необычные красные тона.

Затмение видно в разных частях света, в том числе на территории России и стран СНГ. Именно это редкое астрономическое явление в народе называют кровавой луной. Жители Урала и Сибири, включая регион до Байкала, смогут наблюдать затмение в середине ночи. На Дальнем Востоке это явление будет видно в предутренние часы 8 сентября. На Чукотке, Камчатке и в Магаданской области ожидаются сложные условия видимости во время затмения, которое произойдет утром 8 сентября.

С точки зрения науки прямого воздействия лунное затмение на человека не оказывает. В частности, Луна в этот момент лишь проходит через тень Земли, и никаких физических факторов, способных повлиять на психику или здоровье, не возникает. Для человека это скорее красивое астрономическое явление, чем реальная угроза.

