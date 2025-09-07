Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 20:28

Красная луна: фото полного лунного затмения

Полное лунное затмение в Казани Полное лунное затмение в Казани Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Сегодня, 7 сентября 2025 года, произойдет полное лунное затмение, во время которого естественный спутник планеты приобретет красноватый оттенок. Явление ожидается в 21:12 по московскому времени и продлится около полутора часов. Затмение будет видно в разных частях света, в том числе на территории России и стран СНГ. Именно это редкое астрономическое явление в народе называют «кровавой луной».

Как указал доктор физико-математических наук Сергей Богачев, грядущим лунным затмением смогут полюбоваться жители всей страны. Он отметил, что природное явление можно будет наблюдать без телескопа и бинокля.

Жители Урала и Сибири, включая регион до Байкала, смогут наблюдать затмение в середине ночи. На Дальнем Востоке это явление будет видно в предутренние часы 8 сентября. На Чукотке, Камчатке и в Магаданской области ожидаются сложные условия видимости во время затмения, которое произойдет утром 8 сентября.

При этом, по словам астронома Московского планетария Людмилы Кошман, наблюдать за редким явлением смогут не только россияне, но и жители Европы, Азии, Африки, Австралии, Океании и Антарктиды. Как пояснила эксперт, необычный красноватый цвет Луны объясняется ее прохождением через тень Земли. При этом полнолуние 9 августа было обычным — видимых изменений в окраске спутника не произошло.

С точки зрения науки прямого воздействия лунное затмение на человека не оказывает. В частности, Луна в этот момент лишь проходит через тень Земли, и никаких физических факторов, способных повлиять на психику или здоровье, не возникает. Для человека это скорее красивое астрономическое явление, чем реальная угроза.

Кадры с лунным затмением смотрите в галерее NEWS.ru.

Люди ждут восхода полной Луны и полного лунного затмения на склоне реки Одер на границе Германии и Польши
Люди ждут восхода полной Луны и полного лунного затмения на склоне реки Одер на границе Германии и Польши
Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Полное лунное затмение в Москве
Полное лунное затмение в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полное лунное затмение в Австрии
Полное лунное затмение в Австрии
Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press
Полное лунное затмение в Бранденбург, Германия
Полное лунное затмение в Бранденбург, Германия
Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Полное лунное затмение в Москве
Полное лунное затмение в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полное лунное затмение в Москве
Полное лунное затмение в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Луна во время затмения в Москве
Луна во время затмения в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Луна во время затмения в Москве
Луна во время затмения в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
затмения
фото
события
Луна
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп хочет посетить Казахстан
Хуситы атаковали четыре израильских города
В США высказались о позиции Запада насчет конфликта на Украине
Стал известен результат встречи футбольных сборных России и Катара
«Малиновое пузо»: Медведева попала в неприятный инцидент на футболе
Ситуация на фронтах СВО вечером 7 сентября: старики, наркоманы, дезертиры
Томаты вместо капусты: почему стоит попробовать квашеные помидоры?
Красная луна: фото полного лунного затмения
Застройщики «Москва-Сити» столкнулись с неожиданной проблемой
«Удручающий итог»: Орбан предрек скорый крах Евросоюза
Юные музыканты погибли перед своим первым концертом
Теплоход «Чайка» сел на мель в Финском заливе с 35 пассажирами на борту
Стало известно, где выплачивают самые большие пенсии в России
Один проект России перечеркнет лидерство США в газовой сфере
В Минздраве признали доминирование иностранных лекарств на рынке
Краснокнижного дельфина обнаружили в речке на Кубани
В России наблюдается рост спроса на алкогольные настойки
Американцы оценили шансы Трампа на урегулирование украинского конфликта
Эксперт объяснил цель полета американского разведчика над Черным морем
Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.