Красная луна: фото полного лунного затмения

Сегодня, 7 сентября 2025 года, произойдет полное лунное затмение, во время которого естественный спутник планеты приобретет красноватый оттенок. Явление ожидается в 21:12 по московскому времени и продлится около полутора часов. Затмение будет видно в разных частях света, в том числе на территории России и стран СНГ. Именно это редкое астрономическое явление в народе называют «кровавой луной».

Как указал доктор физико-математических наук Сергей Богачев, грядущим лунным затмением смогут полюбоваться жители всей страны. Он отметил, что природное явление можно будет наблюдать без телескопа и бинокля.

Жители Урала и Сибири, включая регион до Байкала, смогут наблюдать затмение в середине ночи. На Дальнем Востоке это явление будет видно в предутренние часы 8 сентября. На Чукотке, Камчатке и в Магаданской области ожидаются сложные условия видимости во время затмения, которое произойдет утром 8 сентября.

При этом, по словам астронома Московского планетария Людмилы Кошман, наблюдать за редким явлением смогут не только россияне, но и жители Европы, Азии, Африки, Австралии, Океании и Антарктиды. Как пояснила эксперт, необычный красноватый цвет Луны объясняется ее прохождением через тень Земли. При этом полнолуние 9 августа было обычным — видимых изменений в окраске спутника не произошло.

С точки зрения науки прямого воздействия лунное затмение на человека не оказывает. В частности, Луна в этот момент лишь проходит через тень Земли, и никаких физических факторов, способных повлиять на психику или здоровье, не возникает. Для человека это скорее красивое астрономическое явление, чем реальная угроза.

Кадры с лунным затмением смотрите в галерее NEWS.ru.