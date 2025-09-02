Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение Астроном Богачев: грядущее лунное затмение будет видно на всей территории страны

Грядущим лунным затмением, которое состоится 7 сентября, смогут полюбоваться жители всей страны, сообщил доктор физико-математических наук Сергей Богачев в беседе с журналистами Telegram-канала «Осторожно, Москва». Он отметил, что природное явление можно будет наблюдать без телескопа и бинокля.

Затмение будет видно на всей территории страны. По сути, это падение на Луну тени Земли, которое будет наблюдаться на фоне полнолуния 7 сентября. Явление красивое! Будет видно невооруженным глазом, — рассказал ученый.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что в день полнолуния, скорее всего, будет ясная погода из-за высокого давления. Он отметил, что это касается жителей Москвы.

До этого астроном Людмила Кошман сообщила, что в сентябре жители Земли смогут увидеть полное лунное затмение, во время которого спутник окрасится в красноватый цвет. Явление начнется 7 сентября в 21:12 по московскому времени и продлится около полутора часов. Наблюдать его смогут жители России, Европы, Азии, Африки, Австралии, Океании и Антарктиды.