«Малиновое пузо»: Медведева попала в неприятный инцидент на футболе Медведева получила травму в живот на благотворительном матче по футболу

Фигуристка Евгения Медведева получила травму во время благотворительного футбольного матча в пользу фонда Константина Хабенского для детей и взрослых с опухолями мозга — ей в живот попал мяч, передает ТАСС. Спортсменка схватила себя чуть ниже талии и пошла на трибуну.

Затем, уже на трибуне, фигуристка задрала футболку. На ее животе был отчетливо виден большой красный след от удара, однако травма не оказалась серьезной.

Малиновое пузо, — пошутила Медведева.

Ранее режиссер Виталий Дудка рассказал, что Медведева примет участие в съемках фильма «Тренировка гнева», она сыграет футболистку. В основе сюжета лежит история о том, как в интернет попадает видеозапись, на которой тренер женской команды «Динамо» применяет жесткие методы мотивации к своим подопечным. Несмотря на то, что команда одержала победу в матче, общественность требует отстранить тренера от работы.

Также певец Дима Билан пригласил Медведеву на свой концерт. Он обратился к фигуристке после того, как Евгения прошла тест от нейросети, посвященный ее любимым песням.